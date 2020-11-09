الأمير تركى الفيصل: السعودية أكبر شريك تجارى لأمريكا فى المنطقة

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للدراسات، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لا تغيب عنه مصالح الولايات المتحدة في المنطقة بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما.كما أكد "الفيصل" خلال حواره مع سكاي نيوز، على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لأمريكا في المنطقة.وأضاف الأمير تركي أن علاقات التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب بصفة عامة ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كله ويعني ذلك تبادل المعلومات، والقيام بعمليات مشتركة وغيرها من النشاطات التي واجهت خطر القاعدة وخطر "فاحش" في إشارة إلى داعش في المنطقة.وأشار الأمير السعودي إلى أنه على الرغم من وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات على حسب تغير الأوضاع ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعاني منها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني في المنطقة.