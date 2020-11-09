رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمير تركى الفيصل: السعودية أكبر شريك تجارى لأمريكا فى المنطقة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
الأمير تركى الفيصل
الأمير تركى الفيصل
وكالات
طباعة
قال الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للدراسات، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لا تغيب عنه مصالح الولايات المتحدة في المنطقة بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما.

كما أكد "الفيصل" خلال حواره مع سكاي نيوز، على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لأمريكا في المنطقة.

وأضاف الأمير تركي أن علاقات التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب بصفة عامة ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كله ويعني ذلك تبادل المعلومات، والقيام بعمليات مشتركة وغيرها من النشاطات التي واجهت خطر القاعدة وخطر "فاحش" في إشارة إلى داعش في المنطقة.

وأشار الأمير السعودي إلى أنه على الرغم من وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات على حسب تغير الأوضاع ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعاني منها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني في المنطقة.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على السواحل الشمالية خفيفة بالقاهرة

ارتفاع عدد مصابي «حريق الغردقة» لـ35.. وخروجهم من المستشفى

اختفاء 5 أبناء لمقدم برامج بقناة الحدث منذ أسبوعين بشبرا

شقيق طالبة أسوان المقتولة: «القاتل اتقدملها 3 مرات واترفض»

الصور

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بدائرة الحسينية والجمالية

image description

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

الأكثر قراءة

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

محمد الباز: «مصر ميفرقش معاها مين رئيس أمريكا.. وبايدن سيطيح بأردوغان»

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

«الوطنية للانتخابات» تصرف مكافأة لأسرة موظف توفى في لجنة بميت غمر

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9-11-2020

بسبب كورونا.. نقابة الأطباء الإيطالية تدعو لفرض إغلاق شامل

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 9-11-2020

سينوفارم الدوائية: لا إصابة بين ممن تلقوا اللقاح الصينى

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

فرقة عبدالحليم نويرة تشارك فى مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

هيثم والي نافل: المستقبل موجود لكننا غالبًا ما نصله متأخرين (حوار)

منها «رفقاء الليل» للعرّاب.. أحدث أعمال صدرت بعد رحيل مؤلفيها

مائدة مستديرة لمناقشة قصة «الدائرة الحائرة» بمكتبة القاهرة الكبرى