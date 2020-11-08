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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

نشرة السابعة.. الشعب يقرر في انتخابات برلمان 2020

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:50 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
سمر محمدين
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قبيل انتهاء الجولة الثانية من الاستحقاق الانتخابي للبرلمان المصري عام 2020، والذي جري في 13 محافظة على مدار يومين وهما 7 و8 نوفمبر، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا لتنتهي في تمام التاسعة مساءً.

تقدم «الدستور» لمتابعيها في نشرة السابعة مساءً أبرز الأحداث على مدار يومين من التصويت في ماراثون النواب.

إليكم أبرز ما جاء في انتخابات البرلمان المصري 2020:


«الهيئة الوطنية»: لم تصلنا شكاوى من شأنها التأثير على سير الانتخابات


«عمال مصر»: مشاركة عمالية جيدة بالانتخابات.. وتوقعات بتزايد الإقبال


رجال الطوارئ في الانتخابات.. يلبون النداء وقت الأزمات


القصة الكاملة لوفاة «مرشح وموظف» فى ثانى أيام انتخابات النواب


«عمليات التنمية المحلية»: مظلات وتسهيلات لكبار السن بانتخابات النواب


شباب الخير.. أبناء مصر يوزعون كمامات على الناخبين مجانا


قائد ذوى الهمم: المشاركة الانتخابية تقود الوطن إلى الأفضل (فيديو)


وسائل نقل مجانية أمام لجان انتخابات النواب

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