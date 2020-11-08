نشرة السابعة.. الشعب يقرر في انتخابات برلمان 2020

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قبيل انتهاء الجولة الثانية من الاستحقاق الانتخابي للبرلمان المصري عام 2020، والذي جري في 13 محافظة على مدار يومين وهما 7 و8 نوفمبر، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا لتنتهي في تمام التاسعة مساءً.تقدم «الدستور» لمتابعيها في نشرة السابعة مساءً أبرز الأحداث على مدار يومين من التصويت في ماراثون النواب.إليكم أبرز ما جاء في انتخابات البرلمان المصري 2020: