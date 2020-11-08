«الهيئة الوطنية»: لم تصلنا شكاوى من شأنها التأثير على سير الانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن استمرار عمليات التصويت بشكل منتظم فى اليوم الثانى والأخير داخل اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التى فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء حيث يبدأ بعدها أعمال فرز صناديق الاقتراع.وقال المستشار لاشين إبراهيم إن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على التواصل اللحظي مع المحاكم بالمحافظات الثلاثة عشر التى تجرى فيها عمليات التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان للوقوف على سير العملية الانتخابية، وتأكدت الهيئة من قيام القضاة المشرفين على اللجان بفتحها فى موعدها فى الساعة التاسعة صباحا بعد اتخاذ الإجراءات التى حددتها الهيئة لليوم الثاني والاخير من التصويت.وقام رؤساء اللجان الفرعية بفض اختام الشمع الأحمر من على أبواب اللجان بعد التأكد من عدم العبث به وسلامة النوافذ، ثم التأكد من الصناديق المغلقة بالأقفال البلاستيكية المسلسلة ومطابقتها لما هو مثبت فى محضر الغلق ثم البدء فى استقبال الناخبين الذين توافدوا على اللجان منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، وشهد عدد من اللجان الفرعية فى بعض المحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك لإبداء رأيهم فى تلك الانتخابات.وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الرد على جميع الاستفسارات وتلقى الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتلق اى شكوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية وأن الشكاوى الواردة إليها تم التعامل معها بشكل من الحرفية والدقة.ومن المقرر عقب انتهاء عمليات التصويت فى اليوم الثانى والأخير أن تبدأ أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية التى تقوم بحصر عدد الأصوات الذين أدلوا بأصواتهم وكذا استخراج الأصوات الباطلة والصحيحة وما حصل عليه كل مرشح.وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها النتيجة النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.وتجرى عمليات التصويت فى 13 محافظة فقط وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.يذكر أن هناك نحو 31 مليون ناخب يصوتون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و142 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردى".