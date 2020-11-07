وسائل نقل مجانية أمام لجان انتخابات النواب

انتشرت وسائل المواصلات المجانية أمام اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2020، التي انطلقت صباح اليوم السبت.. ويرصد "الدستور"، في التقرير التالي، عددا من الجهات التي وفرت وسائل نقل مجانية لخدمة الناخبين.ومع اليوم الأول لانتخابات البرلمان المصري في مرحلته الثانية، تبرع عدد من رجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني بعدة وسائل نقل، تنوعت بين سيارات ومركبات "توك توك"، لدفع المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيهم واختيار المرشح المناسب لهم.وتعد جامعة السويس أحد أبرز الأماكن التي أعلنت توفير عدد من الأتوبيسات لنقل الناخبين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة مجانًا، إلى اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2020.فيما وفرت إحدى الجمعيات وسائل نقل مجانًا في مناطق عدة من محافظات القاهرة، لاسيما في منطقة المرج وحلوان والمعادي، وذلك من أجل التسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.وتُجرى انتخابات مجلس النواب في 661 مقرًا انتخابيًا تضم 1159 لجنة انتخابية، وبلغ عدد الذين لهم حق التصويت في الانتخابات في محافظة الغربية 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبًا وناخبة.المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تجرى فى 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.