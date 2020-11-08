القصة الكاملة لوفاة «مرشح وموظف» في ثاني أيام انتخابات النواب
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:58 م
سمر عبداللهطباعة
حالتا وفاة، صدمت الناخبين والمرشحين في الدوائر المختلفة على حدٍ سواء، فبينما كان الناخبون يتوافدون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات البرلمان، وقعت حالتان وفاة أحدهما داخل لجنة انتخابية والأخرى لأحد المرشحين.
وفاة موظف داخل لجنة انتخابية
لفظ موظف بأحد اللجان الانتخابية بدائرة ميت غمر بالدقهلية، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة أثناء مشاركته في عمليات الإشراف.
وعلى الفور، تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة موظف من العاملين في الإشراف على العملية الانتخابية باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بميت غمر، وانتقل اللواء سيد سلطان، نائب مدير الأمن وضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين وفاة محمد السعيد عبدالقادر موظف من العاملين باللجنة.
وبسؤال قاضى اللجنة وشهود العيان أكدوا أن الموظف كان يعمل في متابعة عملية التصويت داخل اللجنة وفجأة سقط على الأرض وبطلب الإسعاف تبين وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وحرر قاضى اللجنة مذكرة بالواقعة لعرضها على اللجنة العامة للانتخابات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفاة مرشح عن دائرة الجمالية
توفي اليوم الأحد، حيدر بغدادي، البرلماني السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجمالية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بجامع برقوق، والعزاء بجمعية بنجا.
وفتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.
وفاة موظف داخل لجنة انتخابية
لفظ موظف بأحد اللجان الانتخابية بدائرة ميت غمر بالدقهلية، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة أثناء مشاركته في عمليات الإشراف.
وعلى الفور، تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة موظف من العاملين في الإشراف على العملية الانتخابية باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بميت غمر، وانتقل اللواء سيد سلطان، نائب مدير الأمن وضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين وفاة محمد السعيد عبدالقادر موظف من العاملين باللجنة.
وبسؤال قاضى اللجنة وشهود العيان أكدوا أن الموظف كان يعمل في متابعة عملية التصويت داخل اللجنة وفجأة سقط على الأرض وبطلب الإسعاف تبين وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وحرر قاضى اللجنة مذكرة بالواقعة لعرضها على اللجنة العامة للانتخابات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفاة مرشح عن دائرة الجمالية
توفي اليوم الأحد، حيدر بغدادي، البرلماني السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجمالية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بجامع برقوق، والعزاء بجمعية بنجا.
وفتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.