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تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لوفاة «مرشح وموظف» في ثاني أيام انتخابات النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:58 م
حيدر بغدادي
حيدر بغدادي
سمر عبدالله
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حالتا وفاة، صدمت الناخبين والمرشحين في الدوائر المختلفة على حدٍ سواء، فبينما كان الناخبون يتوافدون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات البرلمان، وقعت حالتان وفاة أحدهما داخل لجنة انتخابية والأخرى لأحد المرشحين.

وفاة موظف داخل لجنة انتخابية
لفظ موظف بأحد اللجان الانتخابية بدائرة ميت غمر بالدقهلية، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة أثناء مشاركته في عمليات الإشراف.

وعلى الفور، تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة موظف من العاملين في الإشراف على العملية الانتخابية باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بميت غمر، وانتقل اللواء سيد سلطان، نائب مدير الأمن وضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين وفاة محمد السعيد عبدالقادر موظف من العاملين باللجنة.

وبسؤال قاضى اللجنة وشهود العيان أكدوا أن الموظف كان يعمل في متابعة عملية التصويت داخل اللجنة وفجأة سقط على الأرض وبطلب الإسعاف تبين وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وحرر قاضى اللجنة مذكرة بالواقعة لعرضها على اللجنة العامة للانتخابات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة مرشح عن دائرة الجمالية
توفي اليوم الأحد، حيدر بغدادي، البرلماني السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجمالية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بجامع برقوق، والعزاء بجمعية بنجا.

وفتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

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