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اقتصاد

نشرة أسعار الخضار اليوم في الأسواق

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:04 م
الخضار
الخضار
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار الخضار والفواكه اليوم الجمعة تباين في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض لبعض منها بسبب تغير الموسم.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار والفواكه المحلية والمستوردة ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية إن هناك استقرار في بعض السلع الغذائية والخضار مثل الخضار حيث سجل بين ٣ جنيه وحتي ٤ جنيه.

ولفت إلى أن سعر الصوب ٥ جنيه والثوم الأبيض ٣٤ جنيه والفلفل سجل ٢٠ جنيها.

وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية إن هناك استقرار أيضا في أسعار العنب ٢٠ جنيه.

ولفت إلى أن ارتفاع جنوني في أسعار الطماطم لتسجل ٨ جنيه وتصل إلى ١٠ جنيه، وسجلت الكوسه ٥ جنيهات وسجل البصل نحو ٦ جنيهات.

ولفت إلى أن أسعار الفاصوليا سجلت سعرا يبدأ من ٧ جنيهات كما سجلت أسعار البامية ٢٠ جنيه وسجل سعر الليمون ٦ جنيهات.

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