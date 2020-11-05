«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لتوريد الزيت الخام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢١٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، و٢٠٠٠ طن زيت عباد)، تسليم خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر إلى ١٥ يناير ٢٠٢١.وأوضحت الهيئة أن جلسة فض المظاريف يوم الإثنين الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢ ظهرًا، مشيرة إلى أن الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة.