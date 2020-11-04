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تقارير ومتابعات

جدول قناة مصر التعليمية 2020 للصف الابتدائى

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:09 ص
قناة مصر التعليمية
قناة مصر التعليمية
شيماء حسين
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مع بدء العام الدراسي الجديد 2020 _ 2021، وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يبحث الكثير من أولياء الأمور على حلول بديلة لاستمرار العملية التعليمية وتوصيل المعلومات الدراسية لأبنائهم دون اللجوء إلى الذهاب إلى المدرسة لذلك يديرون حاليًا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة جدول قناة مصر التعليمية 2020 للصف الابتدائي التى ابتكرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا لخطة تطوير التعليم في ظل انتشار الوباء العالمي.

جدول قناة مصر التعليمية 2020 للصف الابتدائي

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول قناة مصر التعليمية 2020، لبث فيديوهات التعليمية بالمناهج الدراسية على يد أمهر المعلمين المتخصص للطلاب وتدوين ملاحظاتهم والبحث عنها في المنصات الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ومناقشة مدرس المادة الدراسية فيها لاستنباط المعلومات الدراسية بأنفسهم من المنصات الإلكترونية التعليمية لتحويل التعليم من نظام الحفظ والتلقين إلى نظام الفهم واستنباط المعلومات الدراسية بأنفسهم ولذلك وفقا لخطة الوزارة لاستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد 2020 _ 2021 عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تعرف على قناة مصر التعليمية 2020 

لجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى حيلة جديدة منها إطلاق قناة مصر التعليمية 2020 لاستمرار العملية التعليمية في ظل التخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة وراح ضحيته الملايين من سكان العالم خلال الأشهر الماضية، حيث قامت الوزارة بتطبيق نظام الحضور التنوعي الذي يجمع ما بين الحضور، وتلقي المعلومات الدراسية مباشرة من المدرسين في الفصول المدرسية وبين التعليم عن بعد وتلقي استنباط المعلومات الدراسية بأنفسهم من المنصات التعليمية وقنوات مصر التعليمية التي بثتها الوزارة للطلاب في جميع المراحل الدراسية.

تعرف على تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الابتدائية

قبل معرفة جدول قناة مصر التعليمية 2020 للصف الابتدائي يجب أن يعرف الطلاب وأولياء أمورهم تردد قناة مصر التعليمية التي يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات، بتردد 11747، ومعدل الترميز 27500، واستقطاب رأسي V ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 حيث يستطيع طلاب المرحلة الابتدائية متابعة دروسهم من خلالها، وتدوين ملاحظاتهم والبحث عنها عبر المنصات التعليمية المختلفة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب.

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