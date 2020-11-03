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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل مي عز الدين «خيط حرير»

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:48 م
مسلسل خيط حرير
مسلسل خيط حرير
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المهتمين بالفن والمسلسلات المصرية، في معرفة مواعيد عرض مسلسل مي عز الدين "خيط حرير"، عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد بدء عرضه أمس الاثنين، على قناتي  ON On Drama .

حيث يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة الدراما المصرية وخاصة التي تدور أحداثها في جو من الإثارة والتشويق والتي يتناولها المسلسل، حيث مازالت تواصل شركة "سينرجى" المنتجة للمسلسل، عمليات الدعاية الخاصة بالعمل بعدما طرحت البوستر الرسمى الثانى، والذي تصدرته مى عز الدين مرتدية فستان أسود.

مواعيد عرض مسلسل مي عز الدين "خيط حرير"

ويمكن للمتابعين معرفة مواعيد المسلسل حيث يعرض على قناة on في تمام الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ويعاد مرتين، الأولى: في تمام الساعة 1.30 صباحا، والثانية في تمام الواحدة  ظهرًا، وأما مواعيده على قناة on Derama يعرض الساعة العاشرة  مساء، ويعاد في تمام الساعة الخامسة صباحا، والساعة الثالثة عصرا.

أحداث مسلسل مي عز الدين" خيط حرير" 

تدور أحداث مسلسل "خيط حرير" الذي يقع في 35 حلقة، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حول زوجة توفى عنها زوجها وتركها تتصارع وتعاني مع زوجته السابقة وابنها في الحصول على حقها في الميراث الشرعي منه، وتتوالى الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والمتعة، حيث يعبر المسلسلات عن قصص واقعية بالمجتمع ويسعى لحلها.

أبطال مسلسل "خيط حرير"

وبعد معرفة مواعيد عرض مسلسل مي عز الدين "خيط حرير"، يشار إلى أنه يُشارك نخبة كبيرة من الفنانين في العمل مع الفنانة مي عز الدين، منهم: الفنان محمود عبدالمغني، والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان اللبناني نيقولا معوض، والمطربة مي سليم، والفنانة الشابة الصاعدة هنادى مهنا، والفنان محمد سليمان، والفنانة القديرة صفاء الطوخى، والفنان محمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن والفنانة المتميزة الهادئة حنان سليمان، والفنان القدير أحمد صيام، وأحمد خليل، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

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