تناقضات معتز مطر.. أشاد يومًا بثورة 30 يونيو

"الليلة التي انقلب فيها معتز على الوطن"

"التناقض الذي فضح مطر"

"معتز يبيع مصر بأموال تركيا"

شهد التاريخ، ولا يزال على بطلان كلمة، ومبدأ، وموقف جماعة الإخوان الإرهابية؛ حيث يتلونون وفقًا لما تمليه عليه مصالحهم الشخصية، ولا يزال واقع الإخوان شاهدًا على حالهم، الأمر الذي يعكسه الإخواني الهارب معتز مطر؛ حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لمعتز مطر وهو يشيد بحركة تمرد قبل 30 يونيو، تلك الثورة التي قامت للإطاحة بالمعزول محمد مرسي.تداول رواد السوشيال ميديا، حينها، مقطع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، مع ذكرى ثورة 30 يونيو، والذي كان خير شاهد على كذب وتلون الإخواني معتز مطر؛ حيث تبين أن تركيا قد عرضت عليه تقديم برنامج له في إحدى القنوات التركية، تكون تابعة وناصرة للجماعة الإرهابية، وكانت بداية انقلاب "مطر" على مبادئه، وبيعه لشرفه، ووطنه بأموال تركيا.كانت لمعتز مطر مواقف متناقضة، كشفت أمره للرأي العام ما بين الدفاع عن ثورة 30 يونيو، وما بين مهاجمتها، والانقلاب عليها، ووصفه المصريون بأنه "أبو وشين".وظهر معتز مطر في 30 يونيو 2013 وقد نشر تغريدة، بالتزامن مع حشود المواطنين في ميادين مصر؛ احتجاجًا، ورفضًا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وراح رواد مواقع التواصل يستنكرون الموقف المتناقض، والمشين للإخواني معتز مطر؛ لما فعله، وقاله قبل ثورة 30 يونيو، وما يفعله الآن على قنوات الإخوان، الأمر الذي أقل ما يوصف به أنه نفاق معلن، ومتبجح، لبيع الوطن مقابل الأموال.