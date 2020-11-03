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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تناقضات معتز مطر.. أشاد يومًا بثورة 30 يونيو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:43 م
معتز مطر
معتز مطر
أمل فرج
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شهد التاريخ، ولا يزال على بطلان كلمة، ومبدأ، وموقف جماعة الإخوان الإرهابية؛ حيث يتلونون وفقًا لما تمليه عليه مصالحهم الشخصية، ولا يزال واقع الإخوان شاهدًا على حالهم، الأمر الذي يعكسه الإخواني الهارب معتز مطر؛ حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لمعتز مطر وهو يشيد بحركة تمرد قبل 30 يونيو، تلك الثورة التي قامت للإطاحة بالمعزول محمد مرسي.

"الليلة التي انقلب فيها معتز على الوطن"
تداول رواد السوشيال ميديا، حينها، مقطع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، مع ذكرى ثورة 30 يونيو، والذي كان خير شاهد على كذب وتلون الإخواني معتز مطر؛ حيث تبين أن تركيا قد عرضت عليه تقديم برنامج له في إحدى القنوات التركية، تكون تابعة وناصرة للجماعة الإرهابية، وكانت بداية انقلاب "مطر" على مبادئه، وبيعه لشرفه، ووطنه بأموال تركيا.

"التناقض الذي فضح مطر"
كانت لمعتز مطر مواقف متناقضة، كشفت أمره للرأي العام ما بين الدفاع عن ثورة 30 يونيو، وما بين مهاجمتها، والانقلاب عليها، ووصفه المصريون بأنه "أبو وشين".

"معتز يبيع مصر بأموال تركيا"
وظهر معتز مطر في 30 يونيو 2013 وقد نشر تغريدة، بالتزامن مع حشود المواطنين في ميادين مصر؛ احتجاجًا، ورفضًا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وراح رواد مواقع التواصل يستنكرون الموقف المتناقض، والمشين للإخواني معتز مطر؛ لما فعله، وقاله قبل ثورة 30 يونيو، وما يفعله الآن على قنوات الإخوان، الأمر الذي أقل ما يوصف به أنه نفاق معلن، ومتبجح، لبيع الوطن مقابل الأموال.

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