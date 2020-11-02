بعد 10 دقائق من نشره.. حذف بيان اتحاد الكرة بشأن اعتذار كهربا لفضل

حذفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بيانًا بعد نشره بـ10 دقائق، اليوم، تم التأكيد من خلاله على انتهاء أزمة لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.وكان الاتحاد قد نشر من خلال بيان رسمي له عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك»، جاء به انتهاء الأزمة واعتذار اللاعب وتقبل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية هذا الاعتذار، إلا أن الصفحة قامت بحذف البيان بعد نشرة بـ10 دقائق فقط.