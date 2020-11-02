ناد أسترالي يطالب الخطوط القطرية بتفسير واقعة فحص مسافرات أجنبيات قسريا

أعرب نادي "سيدني سوانز" الأسترالي لكرة القدم، عن قلقه البالغ إزاء الانتقادات الأخيرة التي طالت شركة الخطوط الجوية القطرية - وهي الراعي الرسمي للفريق الأسترالي- جراء واقعة الفحص القسري التي تعرضت له 18 مسافرة أجنبية عبر الخطوط القطرية بمطار حمد الدولي في الدوحة.وطالب النادي الأسترالي، شركة الخطوط القطرية، بإيجاد تفسيرات واضحة لما حدث، لاسيما بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقتها الشركة، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.وقال النادي الذي أبرم صفقة رعاية مع شركة الطيران القطرية، منذ عام 2016، إنهم "قلقون للغاية" من تقارير الأسبوع الماضي التي تفيد بأن المسافرات، بما في ذلك عدد من السيدات الأستراليات، قد تعرضن للفحص القسري في أوائل أكتوبر الماضي، بعد العثور على طفل حديث الولادة داخل المطار.وصرح المتحدث باسم "سيدني سوانز" لصحيفة The Guardian Australia: "لقد شعرنا بقلق بالغ إزاء التقارير الإعلامية الأسبوع الماضي بشأن معاملة مسافرات في مطار حمد الدولي في الدوحة"، مضيفًا: "لقد سعى النادي للحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع والحوار مستمر بين الجانبين".وفي 2016، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توقيعها لعقد رعاية فريق كرة القدم الأسترالية "سيدني سوانز" لمدة ثلاث سنوات، واستمرت مدة العقد حتى الموسم الرياضي 2019.وعند الإعلان عن تلك الشراكة قبل أربع سنوات، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: "نحن نؤمن بشدة بالتواصل مع مسافرينا العالميين من خلال شغفهم بالرياضة، ونحن نبحث عن الشريك المناسب للخطوط الجوية القطرية في الساحة الرياضية في أستراليا".ووفقًا لما ذكرته "الجارديان"، جدد النادي الأسترالي شراكته مع الخطوط القطرية عند انتهاء الاتفاق الأصلي العام الماضي وكانت مدته 3 سنوات.وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الفريق الأسترالي، تعرض إلى ضغوط للابتعاد عن توقيع اتفاقية جديدة مع الشركة القطرية، والتي وصفها البعض بأنها "نفاق".وقالت مجموعة المؤيدين الرسميين لنادي "سيدني سوانز"، إنها تتعامل مع حادثة المطار "بجدية بالغة"، وأكدت أيضًا أنها تسعى للحصول على إجابات من شركة الطيران القطرية بهذا الشأن.