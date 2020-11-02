انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بأسوان

أطلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية.وتستهدف الحملة عدد 157240 تلميذ على مستوى محافظة أسوان عن طريق 40 فريق طبي على مستوى جميع مراكز محافظة أسوان.يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية، والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.