إجراءات جديدة لتيسير صرف المعاشات من بنك ناصر الاجتماعى

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتطبيق حزمة إجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف معاشات شهر نوفمبر من مختلف فروح بنك ناصر غدًا.وصرح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأنه بناء على توجيهات وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك، يبدأ غدا تطبيق حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي.وأضاف عشماوي، في تصريحات صحفية، أنه تمت إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصًا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير علي المواطنين خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أنه تم إصدار توجيهات وتعليمات إلى جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية جميع ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك، حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم، مناشدًا العملاء في الوقت ذاته عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أو الفروع والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات، كذلك الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومي الأحد والإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.