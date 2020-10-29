رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لا تحتاج لشهادة خبرة.. وظائف تصبحين منها ثرية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:13 ص
وظائف تصبحين منها
وظائف تصبحين منها ثرية
مصطفى شهيب
طباعة
مع ارتفاع أسعار الكورسات فى المجالات المختلفة، ومع حالة الافلاس التى يعاني منها أغلبنا، لا نستطيع أن نقدم فى الوظائف ذات المرتبات العالية لأنها تستلتزم العديد من الكورسات والمهارات، بالإضافة لوظائف كثيرة تشترط عمل الرجال فقط، ومع تغير العصر والزمن، نثبت لك من خلال هذا المقال أن وقت "أن فاتك الميري اتمرمغ فى ترابه " قد فات آوانه، ونحن الآن فى عصر جديد لا يجب أن نبتعد فيه عن وظائف العمل ذات الفص المحدودة فى المؤسسات الحكومية، وكذلك الوظائف التى تتطلب هذا الكم الهائل من الطلبات والشهادات وكذلك الوظائف المكتوب عليها للرجال فقط.

1- Call Center
تتبارى شركات الـout sourcing أو التوظيف للغير في الحصول على توكيلات خدمة العملاء و المبيعات عبر التليفون لكبار الشركات. وبعد ذلك تبدأ في توظيف الشباب لكي يقوموا بتلك المهمة، فما عليكي إلا أن تتابعي صفحات تلك الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "وصلة" و"راية" و"VIS".

وبمجرد وجود ما يناسبك قدم لتلك الوظائف؛ فهي لا تحتاج إلا لقدرة على التعامل مع البشر و التحدث بلباقة و تحمل الضغط. وبالطبع يزيد أجرك إذا كنت تتحدثي الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية بطلاقة، فيوكل إليك التعامل مع عملاء من خارج البلاد.

فما عليكي إلا أن تحسن من اللغة الإنجليزية عبر الكورسات المتاحة على مواقع الجامعات والـYouTube، و تتدربي على المحادثة، وتبحثي عن الفرصة الملائمة، ثم تنقض عليها.

يختلف الراتب من شركة لأخرى، فمن المتوقع أن تحصلي على أجر يتراوح بين الـ4000 و الـ8000 جنيه مقابل 8 ساعات عمل.

2- مصور محترف - Photographer

ظهرت من فترة ليست بالقصيرة وظيفة المصور المحترف، وبدأ العديد من الشباب الاتفاق مع قاعات أفراح و دور و قاعات مناسبات لكي يلتقطوا تلك اللحظات السعيدة فتُحفظ الذكرى للأبد، وبدأ الموضوع يخرج من حيذ الهواية لدى البعض إلى حيذ العمل الرسمي، ولكي تبدأ رحلتك في التصوير الاخترافي يجب عليكس صعود السلم خطوة بخطوة.

فأولًا: يجب عليكي شراء كاميرا للمبتدئين فهي لا تتيح لك العديد من الإمكانيات إلا أنها ستساعدك على تعلم كيفية التعامل مع الكاميرات،ويتراوح سعر الكاميرا الجديدة من تلك الفئة حول الـ7000 جنيه بعدما تأثرت بزيادة الأسعار في الفترة الماضية.

ثانيًا: يجب عليكي تعلم كيفية استخدام تلك الكاميرا وما تتيحه لك من إمكانيات ونظم مختلفة للتصوير وأوقات استخدام كل نظام، ويوجد العديد من مراكز الكورسات والـCo-Working Spaces التي تتيح مثل تلك الكورسات و تدريبات عملية تليها بأسعار متفاوتة.

ثالثًا: يجب عليكي تعلم كيفية تحسين الصور وتعديلها بعد التقاطها عبر برامج الـPhotoshop والـLightroom ويوجد أيضًا من يساعدك عبر الكورسات أو يمكنك الاستعانة بمقاطع فيديو توضيحية وتعليمية تمكنك من التمكن من تلك البرامج.

رابعًا: يجب عليكي تسويق نفسك بشكل سليم على مواقع التواصل الاجتماعي عبر عرض أعمالك و تمويل الإعلانات لصفحتك.، و عبر الموهبة و العمل الجاد يمكنك الحصول على عروض أفضل للعمل، فتكسبي منها المزيد من المال الذي سيمكنك من شراء كاميرا ذات كفاءة أعلى و أفضل كأنواع عدسات مختلفة و فلاش و أدوات إضاءة و غيرها.

3- Model
هذه المهنة لا يتيحها لك إلا جيناتك التي تتحكم في سمات جسدك و مظهرك الخارجي و نمط ملابسك و شعرك و طريقة تعاملك مع الناس. و يمكنك متابعة الجروبات الخاصة بالـModelling على "فيسبوك"، حيث يطلب المخرجين بعض الكثير من الآنسات والسيدات من أجل تصوير مشاهد مختلفة في إعلانات و فيديو-كليبات و مسلسلات مختلفة.

موضوعات متعلقة

المسن المسحول بالمنوفية يتنازل بعد ضبط المتهمين

النيابة تأمر بحبس والدى «رضيع طوخ» بتهمة قتله عمدًا

«كفى إيذاء لنا».. ملخص خطاب السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

الصور

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

صعود جبل الجلالة.. إرادة ياسين تصنع المستحيل فى 3 ساعات (فيديو)

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

الطفل صاحب «قلبي مليان بحكايات»: «تحكي تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخرى»

رسالة طه حسين للأمير فهد بن عبدالعزيز: قرأت أخبار اليوم وآخر ساعة فضحكت

«الثقافة السورية» تضع الخطة الاستراتيجية للوزارة

«القومي للترجمة» يستعرض كتاب «طه حسين من الشاطئ الآخر»