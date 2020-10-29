لا تحتاج لشهادة خبرة.. وظائف تصبحين منها ثرية

مع ارتفاع أسعار الكورسات فى المجالات المختلفة، ومع حالة الافلاس التى يعاني منها أغلبنا، لا نستطيع أن نقدم فى الوظائف ذات المرتبات العالية لأنها تستلتزم العديد من الكورسات والمهارات، بالإضافة لوظائف كثيرة تشترط عمل الرجال فقط، ومع تغير العصر والزمن، نثبت لك من خلال هذا المقال أن وقت "أن فاتك الميري اتمرمغ فى ترابه " قد فات آوانه، ونحن الآن فى عصر جديد لا يجب أن نبتعد فيه عن وظائف العمل ذات الفص المحدودة فى المؤسسات الحكومية، وكذلك الوظائف التى تتطلب هذا الكم الهائل من الطلبات والشهادات وكذلك الوظائف المكتوب عليها للرجال فقط.1- Call Centerتتبارى شركات الـout sourcing أو التوظيف للغير في الحصول على توكيلات خدمة العملاء و المبيعات عبر التليفون لكبار الشركات. وبعد ذلك تبدأ في توظيف الشباب لكي يقوموا بتلك المهمة، فما عليكي إلا أن تتابعي صفحات تلك الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "وصلة" و"راية" و"VIS".وبمجرد وجود ما يناسبك قدم لتلك الوظائف؛ فهي لا تحتاج إلا لقدرة على التعامل مع البشر و التحدث بلباقة و تحمل الضغط. وبالطبع يزيد أجرك إذا كنت تتحدثي الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية بطلاقة، فيوكل إليك التعامل مع عملاء من خارج البلاد.فما عليكي إلا أن تحسن من اللغة الإنجليزية عبر الكورسات المتاحة على مواقع الجامعات والـYouTube، و تتدربي على المحادثة، وتبحثي عن الفرصة الملائمة، ثم تنقض عليها.يختلف الراتب من شركة لأخرى، فمن المتوقع أن تحصلي على أجر يتراوح بين الـ4000 و الـ8000 جنيه مقابل 8 ساعات عمل.2- مصور محترف - Photographerظهرت من فترة ليست بالقصيرة وظيفة المصور المحترف، وبدأ العديد من الشباب الاتفاق مع قاعات أفراح و دور و قاعات مناسبات لكي يلتقطوا تلك اللحظات السعيدة فتُحفظ الذكرى للأبد، وبدأ الموضوع يخرج من حيذ الهواية لدى البعض إلى حيذ العمل الرسمي، ولكي تبدأ رحلتك في التصوير الاخترافي يجب عليكس صعود السلم خطوة بخطوة.فأولًا: يجب عليكي شراء كاميرا للمبتدئين فهي لا تتيح لك العديد من الإمكانيات إلا أنها ستساعدك على تعلم كيفية التعامل مع الكاميرات،ويتراوح سعر الكاميرا الجديدة من تلك الفئة حول الـ7000 جنيه بعدما تأثرت بزيادة الأسعار في الفترة الماضية.ثانيًا: يجب عليكي تعلم كيفية استخدام تلك الكاميرا وما تتيحه لك من إمكانيات ونظم مختلفة للتصوير وأوقات استخدام كل نظام، ويوجد العديد من مراكز الكورسات والـCo-Working Spaces التي تتيح مثل تلك الكورسات و تدريبات عملية تليها بأسعار متفاوتة.ثالثًا: يجب عليكي تعلم كيفية تحسين الصور وتعديلها بعد التقاطها عبر برامج الـPhotoshop والـLightroom ويوجد أيضًا من يساعدك عبر الكورسات أو يمكنك الاستعانة بمقاطع فيديو توضيحية وتعليمية تمكنك من التمكن من تلك البرامج.رابعًا: يجب عليكي تسويق نفسك بشكل سليم على مواقع التواصل الاجتماعي عبر عرض أعمالك و تمويل الإعلانات لصفحتك.، و عبر الموهبة و العمل الجاد يمكنك الحصول على عروض أفضل للعمل، فتكسبي منها المزيد من المال الذي سيمكنك من شراء كاميرا ذات كفاءة أعلى و أفضل كأنواع عدسات مختلفة و فلاش و أدوات إضاءة و غيرها.3- Modelهذه المهنة لا يتيحها لك إلا جيناتك التي تتحكم في سمات جسدك و مظهرك الخارجي و نمط ملابسك و شعرك و طريقة تعاملك مع الناس. و يمكنك متابعة الجروبات الخاصة بالـModelling على "فيسبوك"، حيث يطلب المخرجين بعض الكثير من الآنسات والسيدات من أجل تصوير مشاهد مختلفة في إعلانات و فيديو-كليبات و مسلسلات مختلفة.