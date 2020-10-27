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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طرق إخفاء الشيب بمكونات طبيعية؟

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:20 ص
الشيب
الشيب
وكالات
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كيف نستطيع إخفاء الشيب بطرق طبيعية؟ وما هي أهم المكونات المنزلية التي تستطيع الاستعانة بها لهذا الغرض؟ أهم المعلومات في المقال الآتي:

إليك قائمة بأبرز الوصفات والمكونات الطبيعية التي قد يساعدك اللجوء إليها على إخفاء الشيب:

1. أوراق الكاري وزيت جوز الهند

تستطيع تحصيل فوائد أوراق الكاري وزيت جوز الهند المحتملة للشيب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بغلي 15 ورقة من أوراق الكاري الخضراء الطازجة مع ما يقارب نصف كوب من زيت جوز الهند.

عندما يتغير لون الأوراق الخضراء إلى اللون الأسود قم بإزالة القدر عن النار.

اترك زيت جوز الهند حتى تنخفض درجة حرارته، ثم قم بتصفيته من الأوراق.

خزن الزيت بداخل علبة محكمة الإغلاق، واستخدمه 3-4 مرات أسبوعيًا من خلال تطبيقه موضعيًا على الشعر لبضعة ساعات قبل غسله بالماء والشامبو.

2. عصير الجزر وزيت السمسم

تعد هذه الوصفة إحدى وصفات إخفاء الشيب الشائعة في الهند على وجه التحديد، لتطبيق هذه الوصفة قم باتباع الخطوات التالية:

في قدر عميق قم بمزج المكونات التالية: كوب من زيت السمسم، وكوب من عصير الجزر، ونصف كوب من مسحوق بذور الحلبة.

ضع المزيج في منطقة معرضة لأشعة الشمس المباشرة، واتركه هناك لمدة 21 يومًا.

بعد انقضاء المدة المذكورة، قم بتطبيق المزيج الناتج على فروة الرأس بانتظام لمدة 3 أشهر متواصلة.

3. زيت جوز الهند والثوم والبصل

من الممكن استخدام البصل والثوم أن يساعد على إخفاء الشيب من خلال منح الشعر لونًا قريبًا من لون الشعر الطبيعي، للاستفادة من هذه الوصفة، اتبع ما يأتي:

قم بغلي بصلة مقطعة وبضعة فصوص مقطعة من الثوم في ربع كوب من زيت جوز الهند.

اترك الزيت ليبرد قليلًا، ومن ثم قم بتخزينه في علبة مغلقة.

قم بتدليك فروة الرأس والشعر باستخدام الزيت الناتج، وبعد ذلك قم بتغطية الشعر بمنشفة رطبة ودافئة.

بعد انقضاء ساعة اغسل الشعر بالماء والشامبو، وكرر هذه الوصفة بانتظام للحصول على النتائج المرجوة.

4. عنب الثعلب الهندي

لـ عنب الثعلب الهندي العديد من الفوائد المحتملة للشعر ولفروة الرأس، ومن ضمنها فوائده المحتملة في إخفاء الشيب، لاستخدام عنب الثعلب الهندي لهذا الغرض قم باتباع هذه الخطوات:

5. الحناء

تعد الحنا إحدى أكثر وصفات إخفاء الشيب شيوعًا، وللاستفادة من الحنا في هذا الصدد اتبع الخطوات التالية:

انقع حفنة من أوراق الحنا مع كمية قليلة من الماء في قدر عميق لمدة ليلة كاملة.

قم بهرس الأوراق مع ماء النقع، ومن ثم أضف إلى المزيج القليل من اللبن الرائب والبيض والكركديه لتحصل على معجون رخو القوام.

طبق الماسك على الشعر لبضعة ساعات ثم قم بغسله.

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