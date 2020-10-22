تنمية موارد مطروح: استقبال زيتون المزارعين لعصره بتخفيض 40%

قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن موسم حصاد ثمار الزيتون، التي تشتهر به محافظة مطروح يشهد تزايد كميات الزيتون وإقبال المزارعين على عصره لإنتاج الزيت، بالمعاصر الحديثة والقديمة المنتشرة في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التي تستقبل ثمار الزيتون وتحولها إلى زيت لصالح المواطنين بمقابل رمزي 60 قرشا للكيلو بتخفيض بنسبة 40% عن السعر السوقي، وذلك دعمًا للمزارعين بمطروح بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء.وأكد المهندس إسلام السيد مدير وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن هناك إقبالا متوسطا من المواطنين، هذا العام، على عصر الزيتون بوحدة التصنيع الزراعي، وبلغ الكميات التي تم عصرها خلال تتراوح من 4 الى 6 أطنان يوميًا من أصناف الزيتون المختلفة، ويستمر استقبال الزيتون والعمل على تحويله إلى زيت وتسليمه لأصحابه.وأشار إلى أن هذا الموسم شهد ارتفاعًا فى أسعار ثمار الزيتون، ويتراوح سعر الكيلو بين 6 جنيهات و7 جنيهات، حسب كل صنف من أصناف الزيتون، وأن إنتاج الزيت النقي يتراوح بين 10 % و 22 % لأصناف زيتون الزيت.وتابع: أن الوحدة تعمل خلال موسم عصر الزيتون على استقبال إنتاج المزارعين، من الزيتون لعصره واستخراج الزيت مقابل 60 قرشا للكيلو، حيث تمر عملية إنتاج زيت الزيتون بمرحلة غسيل الزيتون ومروره في الهواية لنزع المخلفات وأوراق الشجرة، قبل فرم الثمار بماكينة لتصبح كالعجينة، ويليها مرحلة التقليب على حسب نسبة الزيت فى ثمار الزيتون، ليصل إلى المرحلة النهائية وهى مرحلة الطرد المركزي، وهى الأهم فى عملية فصل زيت الزيتون من العصير الناتج من الثمار.