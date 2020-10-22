القوات المسلحة تعاون الداخلية فى تأمين انتخابات النواب 2020

اتّخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين انتخابات مجلس النواب 2020، بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الاستحقاق الانتخابي وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة في عمليات التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمنى؛ للتصدي لأي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة.وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية المقرر إجراء المرحلة الأولى فى نطاقها، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكّد من تفهّم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتّصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال المساهمة في تأمين اللجان، بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان؛ حتى تخرج العملية الانتخابية بالمظهر المشرف الذي يليق بشعب مصر العظيم.