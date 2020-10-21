أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات عن فتح باب التقديم في مسابقة TIEC Technopreneurs 2020 التي تستهدف أصحاب الأفكار أو النماذج في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويكون آخر موعد للتسجيل يوم 27 أكتوبر ويحصل الفائزون على فرصة للالتحاق ببرنامج مُسرّع الأعمال التابع للمركز.وتستهدف الوزارة تشجيع الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتهيئة البيئة المحفزة لنمو الشركات الناشئة هى أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل نجاح مصر فى الحفاظ خلال النصف الأول من العام الحالي على مركزها الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في قطاع الشركات الناشئة واحتلالها المركز الثاني في حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتحرص الوزارة من خلال هيئاتها علي أن يكون للشركات الناشئة نصيب محدد في مشروعات بناء مصر الرقمية من خلال مبادرة "فرصتنا رقمية" وذلك بتنفيذ 10% من مشروعاتنا من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة المقيدة في قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.وأشاد العديد من التقارير العالمية باستجابة وقدرات البنية التحتية في مصر والاستعداد الرقمي لمقدمي خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات، مقارنة بنظيراتها من الدول التي تقدم تلك الخدمات، مشيرة إلى تفوق مصر على دول كبرى كالهند في الاستجابة للظروف الحالية والمرونة والتكيف السريع لمقدمي الخدمات في مصر وهو ما سنَسعى لاستغلاله في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعهيد.