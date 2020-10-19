رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 19 أكتوبر 2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:52 ص
برج الحوت
برج الحوت
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يوم معقد وصعب قد يثير بعض التفاصيل الصغيرة التي تشغل بالك، وتحاول إيجاد لها حلول، لذا عليك أن تكون حذرًا جدًا.

عاطفيًا: الاعتراض على كل شيء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحيانًا.

صحيًا: تواكب كل جديد على الصعيد الطبّي بغية الاطّلاع على ما يفيد وضعك الصحي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

الباز يكشف أكاذيب عبدالله الشريف عن رئيس مجلس الشيوخ

الإخوان يقيمون عزاء في دار الأرقم.. و«الأوقاف» ترد

الصور

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

الزمالك يسقط الرجاء ويضع قدمًا في نهائي إفريقيا (فيديو)

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

الباز يكشف أكاذيب عبدالله الشريف عن رئيس مجلس الشيوخ

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربى

ما هو تردد قناة مدرستنا 2020 على النايل سات

رابط موقع دعم مصر لاضافة المواليد

شباب جامعة القاهرة فى «بيت التطوع»: أهلًا بالعام الجديد (فيديو)

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع كتاب «رائحة الخيانة.. الإخوان والأمريكان فى أحداث يناير»

جمال الغيطاني: كتبت أفكار أعمالي على المقهى.. وهذه حكاية حمار صاحب الفيشاوي

وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

غدًا.. الأوبرا تستضيف نادى سينما المرأة