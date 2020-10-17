خاص| عبد الحفيظ يعاين الـ var قبل انطلاق مباراة الأهلي والوداد

اتفق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي وبعثة الفريق في المغرب علي معاينة الvar قبل انطلاق مباراة المارد الاحمر مع الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.





وكشف مصدر مسئول ان موقف مدير الكرة جاء بعد احداث نهائي افريقيا بين الترجي التونسي والوداد في رداس والتي انسحب بطل المغرب بعد اعتراضه علي هدف الترجي ووقتها اكتشف الجميع ان الفار عطلان وهو ما تسبب في رفض لاعبو الوداد استكمال المباراة.







