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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خاص| عبد الحفيظ يعاين الـ var قبل انطلاق مباراة الأهلي والوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:30 م
جريدة الدستور
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اتفق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي وبعثة الفريق في المغرب علي معاينة الvar قبل انطلاق مباراة المارد الاحمر مع الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكشف مصدر مسئول ان موقف مدير الكرة جاء بعد احداث نهائي افريقيا بين الترجي التونسي والوداد في رداس والتي انسحب بطل المغرب بعد اعتراضه علي هدف الترجي ووقتها اكتشف الجميع ان الفار عطلان وهو ما تسبب في رفض لاعبو الوداد استكمال المباراة.


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