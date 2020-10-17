الجالية اللبنانية بباريس تشارك في إحياء فعاليات ذكرى 17 أكتوبر

تجمع العشرات من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا، مساء السبت، في محيط برج إيفل بباريس، بمناسبة ذكرى احتجاجات 17 أكتوبر، رافعين الأعلام اللبنانية ومنشدين النشيد الوطني ومطلقين هتافات داعمة لحراك الناشطين في لبنان.كما عقد المشاركون، حلقات دبكة على وقع أغان وطنية، مؤكدين استمرار حراكهم حتى تحقيق الأهداف، وفقا لموقع حزب الكتائب اللبنانية.وألقيت كلمات شددت على ضرورة "محاسبة الفاسدين والسارقين واسترداد المال المنهوب ومحاكمة المسئولين عن انفجار 4 أغسطس".وفي سياق آخر، انطلقت مسيرة منذ قليل تضم العديد من القوى السياسية اللبنانية، في منتصف بيروت باتجاه تمثال المغترب في منطقة المرفأ، للمشاركة في التحرك الذي يقام لمناسبة الذكرى الاولى لثورة ١٧ أكتوبر.