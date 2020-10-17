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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«موديز» تخفض تصنيف ديون بريطانيا لضعف النمو الاقتصادى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:45 ص
ديون بريطانيا
ديون بريطانيا
وكالات
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خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، تصنيف الديون السيادية لبريطانيا إلى "Aa3" من "Aa2"، عازية ذلك إلى تراجع القوة الاقتصادية والمالية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت "موديز"، في بيان، إن الديناميات الهيكلية السلبية للمدى الطويل ازدادت سوءا نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وما أعقب ذلك من عدم قدرتها على التوصل لاتفاق تجارة يمنحها مزايا كتلك التي توفرها عضوية الاتحاد.

وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية لديون البلاد السيادية إلى "مستقرة" من "سلبية".

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