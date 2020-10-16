الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.كما تشهد السواحل الشمالية، طقسًا معتدلًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، طقسًا حارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وطقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 20الإسكندرية 30 20وادى النطرون 31 20طنطا 31 19شبين الكوم 32 20دمنهور 30 19بلطيم 29 22مطروح 29 20السلوم 30 20سيوة 33 19بورسعيد 29 24دمياط 29 23الزقازيق 32 20المنصورة 31 20الاسماعيلية 33 21السويس 32 22العريش 30 20رفح 30 20راس سدر 32 20نخل 31 17نويبع 33 25طابا 32 22كاترين 28 16الطور 31 23شرم الشيخ 33 26الغردقة 35 25مرسى علم 34 25الفيوم 33 20بنى سويف 34 20المنيا 36 20اسيوط 37 21سوهاج 37 22قنا 38 23الأقصر 39 24أسوان 39 25أدفو 39 24أبوسمبل 40 25الوادى الجديد 37 23شلاتين 35 26أبورماد 34 26حلايب 33 27رأس حدربة 33 28.