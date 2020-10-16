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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

كما تشهد السواحل الشمالية، طقسًا معتدلًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، طقسًا حارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وطقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 20
الإسكندرية 30 20
وادى النطرون 31 20
طنطا 31 19
شبين الكوم 32 20
دمنهور 30 19
بلطيم 29 22
مطروح 29 20
السلوم 30 20
سيوة 33 19
بورسعيد 29 24
دمياط 29 23
الزقازيق 32 20
المنصورة 31 20
الاسماعيلية 33 21
السويس 32 22

العريش 30 20
رفح 30 20
راس سدر 32 20
نخل 31 17
نويبع 33 25
طابا 32 22
كاترين 28 16
الطور 31 23
شرم الشيخ 33 26
الغردقة 35 25
مرسى علم 34 25
الفيوم 33 20
بنى سويف 34 20
المنيا 36 20
اسيوط 37 21
سوهاج 37 22
قنا 38 23
الأقصر 39 24
أسوان 39 25
أدفو 39 24
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 37 23
شلاتين 35 26
أبورماد 34 26
حلايب 33 27
رأس حدربة 33 28.

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