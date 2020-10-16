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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 16-10-2020

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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تنشر «الدستور» سعر الدولار في مصر، والذي شهد تراجعا طفيفا، اليوم الجمعة، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات نهاية الأسبوع، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وعالميًا تراجع مؤشر الدولار، بعد يوم من تحقيقه أكبر مكسب يومي له الأربعاء الماضي بالنسبة المئوية في 3 أسابيع، وسط استمرار الحذر بأسواق الأسهم العالمية بفعل انحسار الآمال حيال لقاح لمرض كوفيد-19 أو تحفيز أمريكي وشيك.

كان الدولار قفز، الثلاثاء الماضي، بفعل بواعث القلق المتعلقة بالفترة الزمنية التي سيستغرقها التوصل إلى قاح وتضاؤل التوقعات إزاء إمكانية الاتفاق على حزمة تحفيز مالي جديدة في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

وعلى الرغم من ذلك ارتفعت العملة الأمريكية عن أدنى مستوياتها لليوم، بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "المواقف متباعدة" في بعض تفاصيل حزمة التحفيز بينه وبين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وإنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق قبل الانتخابات

سعر الدولار اليوم في مصر

تراجع سعر صرف الدولار في بنك الإسكان والتعمير، مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه أمس، بينما ارتفع السعر في بنكي البركة وكريدي أجريكول، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك الإسكان والتعمير إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشًا واحدًا في بنك البركة إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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