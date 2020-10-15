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الثقافة

«سينما مصر» تكرم اسم نور الشريف وبوسى وأحمد فؤاد سليم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:18 ص
سينما مصر
سينما مصر
ايهاب مصطفى
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كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم الفنان الكبير "نور الشريف" وتسلمتها ابنته الفنانة "مى"، كما كرم الفنانة "بوسى" والفنان "شريف منير" والفنان "أحمد فؤاد سليم"، وذلك أمس الأربعاء، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

وأهدى خالد جلال، مخرج "سينما مصر"، شهادة تقدير لهم موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب عرض المسرحية، وحرصوا جميعا على تسجيل كلمة تقدير وشكر فى سجل ضيوف العرض، لكل فريق العمل وفى مقدمتهم مخرج العرض خالد جلال، بحضور الدكتور محمد البدري عضو مجلس الشيوخ.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية.

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.

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