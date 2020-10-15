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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

النفطى يتراجع عن تدريب النجم الساحلى التونسى

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
مهدي النفطي
مهدي النفطي
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تراجع مهدي النفطي عن تدريب النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، بعدما أعلن ديبورتيفو لوجو الإسباني المنتمي للدرجة الثانية تعاقده مع المدرب التونسي.

وكان "النجم" أعلن قبل ستة أيام تعاقده مع النفطي لموسم واحد لكنه لم يحضر تدريب الفريق يوم الإثنين الماضي.

وأعلن لوجو اليوم الخميس تعاقده مع لاعب منتخب تونس السابق.

وسبق النفطي (41 عاما) اللعب لأندية في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا واليونان، وساهم في حصد تونس لقبها الوحيد في كأس الأمم الأفريقية في 2004 وشارك في نهائيات كأس العالم 2006، وبعد اعتزاله اللعب تولى تدريب عدة أندية في إسبانيا.

واحتل النجم الساحلي المركز الرابع في الدوري التونسي الموسم الماضي.

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