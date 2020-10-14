بلجيكا تحدد موعد محاكمة إيراني في التخطيط لهجوم إرهابي بباريس

أعلنت مصادر قضائية بلجيكية، أن محاكمة الدبلوماسي الإيراني مع 3 آخرين متهمين بالتورط في مخطط للاعتداء على معارضين لطهران في فرنسا في 2018، ستبدأ في الـ 27 من نوفمبر المقبل.وسيحاكم أسدي المتهم بـ""محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي" و"المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية"، مع 3 شركاء مفترضين، قد يتعرضون أيضا للتهم نفسها ولعقوبة السجن المؤبد.وبين الشركاء زوجان بلجيكيان من أصل إيراني اعتقلا في 30 يونيو 2018 في منطقة بروكسل، وفي حوزتهما 500 غرام من المتفجرات وصاعقًا في السيارة.وهذه المعدات وفقا للتحقيق كانت ستستخدم في اليوم نفسه لارتكاب اعتداء في فيلبانت في المنطقة الباريسية، خلال التجمع السنوي الكبير لمجاهدي "خلق" الإيرانية المعارضة.ووجه توقيف الزوجين الذي كشفته النيابة الفدرالية البلجيكية، التحقيقات نحو ألمانيا وفرنسا، أين أوقف متهم آخر في الصيف.والقضية التي تولاها القضاء البلجيكي في سرية تامة، سببت توترا دبلوماسيا خاصة بين فرنسا وإيران، وفي أكتوبر 2018 اتهمت السلطات الفرنسية وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لهذه المؤامرة وهو ما نفته طهران بشدة.