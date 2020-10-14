«كنت أظن المرشد إلها حتى تحرش بفتاة».. فيصل ندا يكشف أسرارا خاصة عن «الإخوان»

قال السيناريست الشهير فيصل ندا المنشق عن جماعة الإخوان إنه انضم إلى الإرهابية عندما كان في الصف الثالث الثانوي، وكنا نتلقى تدريباتنا في المقطم.





وأضاف ندا خلال برنامج "زي الشمس" المذاع على قناة "سي بي سي" في العام 2013: "كنت أعتقد أن المرشد الخاص بنا- لم يكن المرشد العام بل مرشد المجموعة- هو بمثابة الإله إلى أن رأيته يعاكس بنت في السيدة زينب، فانهار كل شيء، حائط كامل من القناعات انهار أمام عيني، وعرفت أنهم كاذبون، وكان هذا الكشف بمثابة صدمة قوية لي، فهربت منهم وانضممت لفرقة التمثيل".





وأوضح السيناريست الشهير أن بعد عام من حكم الإخوان إبان ظهور استمارات تمرد قال إن المعزول محمد مرسي استعجل على الدكتاتورية، فقديمًا كنا نعذر الديكتاتوريين لأنه لا وسائل اتصال بين الرئيس والشعب إلا عن طريق رجاله، ولكن الآن هناك صحفيين وإنترنت وفضائيات".