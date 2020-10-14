رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«كنت أظن المرشد إلها حتى تحرش بفتاة».. فيصل ندا يكشف أسرارا خاصة عن «الإخوان»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:32 م
جريدة الدستور
طباعة
قال السيناريست الشهير فيصل ندا المنشق عن جماعة الإخوان إنه انضم إلى الإرهابية عندما كان في الصف الثالث الثانوي، وكنا نتلقى تدريباتنا في المقطم.

وأضاف ندا خلال برنامج "زي الشمس" المذاع على قناة "سي بي سي" في العام 2013: "كنت أعتقد أن المرشد الخاص بنا- لم يكن المرشد العام بل مرشد المجموعة- هو بمثابة الإله إلى أن رأيته يعاكس بنت في السيدة زينب، فانهار كل شيء، حائط كامل من القناعات انهار أمام عيني، وعرفت أنهم كاذبون، وكان هذا الكشف بمثابة صدمة قوية لي، فهربت منهم وانضممت لفرقة التمثيل".

وأوضح السيناريست الشهير أن بعد عام من حكم الإخوان إبان ظهور استمارات تمرد قال إن المعزول محمد مرسي استعجل على الدكتاتورية، فقديمًا كنا نعذر الديكتاتوريين لأنه لا وسائل اتصال بين الرئيس والشعب إلا عن طريق رجاله، ولكن الآن هناك صحفيين وإنترنت وفضائيات".

موضوعات متعلقة

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

وثائق كلينتون تفضح دور مروان يونس في نشر الفوضي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة الرحاب في بورسعيد

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير بـ9.9 مليون دولار

الملكة رانيا تعليقًا على جريمة الزرقاء: كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

غدًا.. «القومى للترجمة» يكرم الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي

أمسية «علاقات مصر وكولومبيا الثقافية» بالأعلى للثقافة (فيديو)

كهف تجديد الخطاب.. وسطية الإسلام في حياتنا الفكرية

خالد جلال ناعيا محمود ياسين: سيظل اسمه خالدا في قلوب المصريين