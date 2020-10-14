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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبراء: غسيل الملابس يزيد من خطر الإصابة بكورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:36 م
غسيل الملابس
غسيل الملابس
وكالات
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وجد علماء بريطانيون من مجموعة " SPI-B" أن القيام بالأعمال المنزلية يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة غسيل الملابس.

ووجد الخبراء أن النساء اللائي يقمن بغسيل الملابس والتنظيف والطبخ، لا يدركن أنه من الممكن إصابتهن بفيروس كورونا بسب وجوده في الأنسجة، فهو يحافظ على نشاطه لمدة 3 أيام.

ووفقا لخبراء، فإن فيروس كورونا يمكن أن يدخل المنزل بطرق مختلفة وغير واضحة، من خلال الملابس والأحذية، مشيرين إلى الحاجة لتطهيرها بالمواد المناسبة، حسب موقع "neboley".

وكشفت دراسة عن مدة بقاء فيروس "كورونا" على الأوراق النقدية والهواتف الذكية والزجاج، بالإضافة إلى قدرته على البقاء في المنتجات المجمدة لمدة طويلة جدا.

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