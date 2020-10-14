3.5 مليون دولار سعر هيكل عظمى لديناصور فى مزاد بباريس

شهد دار مزادات "درو" بالعاصمة الفرنسية باريس، بيع هيكل عظمي لديناصور من فصيلة "ألوصورس" بأكثر من 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار).وبلغ سعر الديناصور 3.07 مليون يورو وهو أعلى بكثير من التقديرات الأصلية التي كانت تتراوح بين 1 إلى 1.2 مليون يورو، بحسب تغريدة للدار على موقع "تويتر".ولم يقدم مدير المزاد أي معلومات عن المشتري.​ويُنظر إلى الـ"ألوصورس" على أنه سلف أصغر للديناصور "تيرانوسوروس ريكس".