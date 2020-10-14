3.5 مليون دولار سعر هيكل عظمى لديناصور فى مزاد بباريس
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
وكالاتطباعة
شهد دار مزادات "درو" بالعاصمة الفرنسية باريس، بيع هيكل عظمي لديناصور من فصيلة "ألوصورس" بأكثر من 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار).
وبلغ سعر الديناصور 3.07 مليون يورو وهو أعلى بكثير من التقديرات الأصلية التي كانت تتراوح بين 1 إلى 1.2 مليون يورو، بحسب تغريدة للدار على موقع "تويتر".
ولم يقدم مدير المزاد أي معلومات عن المشتري.
ويُنظر إلى الـ"ألوصورس" على أنه سلف أصغر للديناصور "تيرانوسوروس ريكس".
وبلغ سعر الديناصور 3.07 مليون يورو وهو أعلى بكثير من التقديرات الأصلية التي كانت تتراوح بين 1 إلى 1.2 مليون يورو، بحسب تغريدة للدار على موقع "تويتر".
ولم يقدم مدير المزاد أي معلومات عن المشتري.
ويُنظر إلى الـ"ألوصورس" على أنه سلف أصغر للديناصور "تيرانوسوروس ريكس".