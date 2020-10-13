رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: ندعم الموقف المصرى بشأن سد النهضة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:58 م
سد النهضة
سد النهضة
ألفت الكحلي
طباعة
أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن الأمن المائي جزء من الأمن العربي، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب مصر في كل خطوات حماية أمنها المائي، كما أكد أن الموقف المصري بشأن سد النهضة يرتكز للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالعراق، أكد وزير خارجية الأردن أنه يجب أن نحمي العراق من تداعيات أي خلافات إقليمية، لأن أمن واستقرار العراق أمن للمنطقة بالكامل، كما يجب دعم جهود الحكومة العراقية من أجل حماية سيادتها وتحييد العراق عن أي أجندات.

وحول المباحثات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، أكد الصفدي أن القضية المركزية هي القضية الفلسطينية لأن استمرار الصراع خطر على أمن المنطقة برمتها، لافتًا إلى أنه يتم العمل على إعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«البرنس مات».. تفاصيل وفاة شاب شنقا في مطروح

«تميم» اليد الخفية لحروب أردوغان.. كواليس التمويل القطري لتركيا

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

سامح شكري: ناقشت مع وزيري خارجية الأردن والعراق ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«تميم» اليد الخفية لحروب أردوغان.. كواليس التمويل القطري لتركيا

سامح شكري: ناقشت مع وزيري خارجية الأردن والعراق ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح «سبوتنيك- V» نهاية العام

شركة اسكتلندية تعلن عن دواء «فعال 20 مرة» ضد كورونا

متحف فرنسي يرجئ معرضا عن تاريخ المغول بسبب ضغوط صينية

نائبة روسية تعلق على فكرة ضريبة عدم الإنجاب

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: لقاء شهري للتواصل مع الجمعية العمومية

«التنسيق الحضاري»: تطوير القاهرة الخديوية لن ينتهي قبل 6 أشهر

«أوبرا القاهرة» تقدم أشهر قصص الحب العالمية على المسرح الكبير

تعرف على قصة فن «التَلّىِ» المشارك بمهرجان تراثنا