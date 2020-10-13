الأردن: ندعم الموقف المصرى بشأن سد النهضة

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن الأمن المائي جزء من الأمن العربي، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب مصر في كل خطوات حماية أمنها المائي، كما أكد أن الموقف المصري بشأن سد النهضة يرتكز للقانون الدولي.وفيما يتعلق بالعراق، أكد وزير خارجية الأردن أنه يجب أن نحمي العراق من تداعيات أي خلافات إقليمية، لأن أمن واستقرار العراق أمن للمنطقة بالكامل، كما يجب دعم جهود الحكومة العراقية من أجل حماية سيادتها وتحييد العراق عن أي أجندات.وحول المباحثات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، أكد الصفدي أن القضية المركزية هي القضية الفلسطينية لأن استمرار الصراع خطر على أمن المنطقة برمتها، لافتًا إلى أنه يتم العمل على إعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.