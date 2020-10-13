الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء مائلا للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الغربية والسواحل الشرقية، وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، وكثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.فيما يكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.ويتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى - الصغرىالقاهرة 30 20الإسكندرية 30 22وادى النطرون 30 21طنطا 30 20شبين الكوم 30 20دمنهور 30 21بلطيم 29 21مطروح 30 21السلوم 31 19سيوة 32 19بورسعيد 29 23دمياط 28 22الزقازيق 30 20المنصورة 30 20الإسماعيلية 31 20السويس 31 21العريش 29 23رفح 29 22راس سدر 31 22نخل 30 17نويبع 33 26طابا 31 22كاترين 29 18الطور 32 24شرم الشيخ 35 27الغردقة 35 26مرسى علم 34 25الفيوم 32 21بنى سويف 32 21المنيا 33 22أسيوط 34 22سوهاج 36 22قنا 38 23الأقصر 40 24أسوان 41 25إدفو 40 24أبوسمبل 40 26الوادى الجديد 39 24شلاتين 35 27أبورماد 35 26حلايب 33 28رأس حدربة 35 25