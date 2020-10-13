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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء مائلا للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الغربية والسواحل الشرقية، وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، وكثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

فيما يكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى - الصغرى
القاهرة 30 20
الإسكندرية 30 22
وادى النطرون 30 21
طنطا 30 20
شبين الكوم 30 20
دمنهور 30 21
بلطيم 29 21
مطروح 30 21
السلوم 31 19
سيوة 32 19
بورسعيد 29 23
دمياط 28 22
الزقازيق 30 20
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 31 20
السويس 31 21
العريش 29 23
رفح 29 22
راس سدر 31 22
نخل 30 17
نويبع 33 26
طابا 31 22
كاترين 29 18
الطور 32 24
شرم الشيخ 35 27
الغردقة 35 26
مرسى علم 34 25
الفيوم 32 21
بنى سويف 32 21
المنيا 33 22
أسيوط 34 22
سوهاج 36 22
قنا 38 23
الأقصر 40 24
أسوان 41 25
إدفو 40 24
أبوسمبل 40 26
الوادى الجديد 39 24
شلاتين 35 27
أبورماد 35 26
حلايب 33 28
رأس حدربة 35 25

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