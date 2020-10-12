كوريا الشمالية تعرض نظام دفاع جوي يشبه نظام «إس-400»

عرضت كوريا الشمالية، نظاما دفاعيا شبيها إلى حد بعيد بنظام "إس-400" الروسي، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجمهورية.وذكرت وكالة MilitaryWatch العسكرية، أن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى الجديد الذي يشبه بشكل كبير "إس-400" هو أحد أهم الإضافات إلى ترسانة كوريا الشمالية.وعرضت مع النظام الدفاع الجوي الجديد، الذي يشبه إس-400 الروسي، رادارات متنقلة، لكن لا يعرف ما إذا كان النظام الكوري يستخدم رادارات خارجية تعمل في نطاقات مختلفة، كما تفعل إس-400، أو يعمل بنظام كشف قياسي أبسط، مثل باتريوت الأمريكي.وبحسب التقديرات فإن النظام الكوري الجديد يقدر مداه بـ250 كيلومترا.