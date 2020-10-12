كوريا الشمالية تعرض نظام دفاع جوي يشبه نظام «إس-400»
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:35 م
وكالاتطباعة
عرضت كوريا الشمالية، نظاما دفاعيا شبيها إلى حد بعيد بنظام "إس-400" الروسي، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجمهورية.
وذكرت وكالة MilitaryWatch العسكرية، أن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى الجديد الذي يشبه بشكل كبير "إس-400" هو أحد أهم الإضافات إلى ترسانة كوريا الشمالية.
وعرضت مع النظام الدفاع الجوي الجديد، الذي يشبه إس-400 الروسي، رادارات متنقلة، لكن لا يعرف ما إذا كان النظام الكوري يستخدم رادارات خارجية تعمل في نطاقات مختلفة، كما تفعل إس-400، أو يعمل بنظام كشف قياسي أبسط، مثل باتريوت الأمريكي.
وبحسب التقديرات فإن النظام الكوري الجديد يقدر مداه بـ250 كيلومترا.
وذكرت وكالة MilitaryWatch العسكرية، أن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى الجديد الذي يشبه بشكل كبير "إس-400" هو أحد أهم الإضافات إلى ترسانة كوريا الشمالية.
وعرضت مع النظام الدفاع الجوي الجديد، الذي يشبه إس-400 الروسي، رادارات متنقلة، لكن لا يعرف ما إذا كان النظام الكوري يستخدم رادارات خارجية تعمل في نطاقات مختلفة، كما تفعل إس-400، أو يعمل بنظام كشف قياسي أبسط، مثل باتريوت الأمريكي.
وبحسب التقديرات فإن النظام الكوري الجديد يقدر مداه بـ250 كيلومترا.