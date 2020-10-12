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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

181 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات بكرواتيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:12 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الإثنين، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3 وفيات ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة أنباء هينا الكرواتية على موقعها الإلكتروني - إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2712 حالة.. فيما لا يزال هناك 404 مرضى بكورونا في المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج، منهم 27 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي المجمل، سجلت الدولة الواقعة بشرق أوروبا حتى الآن 20 ألفا و621 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منذ ظهور الوباء على أراضيها في منتصف شهر فبراير الماضي، و327 حالة وفاة ناجمة عنه، و17 ألفا و582 حالة شفاء تام، منهم 284 متعافيا تم تسجيلهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا للبيان الرسمي.

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