محاكمات اليوم.. اغتصاب منة عبد العزيز و«أرض الجولف» و«داعش بولاق»

قضية منها عبد العزيز

محاكمة جمال اللبان بتهمة الرشوة

محاكمة محمد إبراهيم سليمان في قضية "بوابات أرض الجولف"

إعادة محاكمة المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"

محاكمة 4 متهمين في خلية داعش بولاق

تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، العديد من المحاكمات أبرزها محاكمة متهمين بقضية منه عبد العزيز " فتاة تيك توك"، ومحاكمة جمال اللبان في الاتجار بالعملة بدون ترخيص، ومحاكمة محمد إبراهيم سليمان في قضية "بوابات أرض الجولف"، وإعادة محاكمة المتهمين بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية "، ومحاكمة 4 متهمين في خلية داعش بولاق.تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين واقعة اغتصاب منة عبد العزيز، وكانت النيابة أمرت بإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستجرام" للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصرى.تستكمل المحكمة الاقتصادية محاكمة جمال اللبان المدير السابق لإدارة التوريدات بمجلس الدولة في اتهامه بالإتجار في العملة بدون ترخيص والتربح منها بطرق غير مشروعة، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد للمتهم، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه وعزله من منصبه.تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ثاني جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.كشف أمر الإحالة أنه في غضون عام 2003 وحتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها الذين من بينهم هو وأسرته، بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق، حولها طوال السنوات السابقة وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليون.تستكمل محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، وذلك بعد إلغاء الحكم الأول.تستكمل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.