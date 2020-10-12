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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تخطط لاستئناف رحلات السفر مع اليابان وكوريا الجنوبية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
سكوت موريسون
سكوت موريسون
وكالات
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تجري أستراليا محادثات مع الدول منخفضة المخاطر في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ لرفع قيود السفر بسبب فيروس كورونا، لكن الحكومة حذرت من أن السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا قد لا يكون متاحًا كخيار حتى عام 2022.

وستفتح أستراليا اعتبارا من يوم الجمعة حدودها الدولية لأول مرة منذ مارس، ما يسمح للزوار من نيوزيلندا بالسفر إليها بدون حجر صحي.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الإثنين إنه بعد نيوزيلندا، تتطلع الحكومة إلى إنشاء - ما يسمى - بفقاعات سفر مع منطقة المحيط الهادئ، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وقال موريسون لشبكة "سيفين نتورك": "لقد أجرينا محادثات جيدة معهم، لكنني أعتقد أن هذا لا يزال بعيد المنال إلى حد ما".

وتابع: "ما عليك سوى إلقاء نظرة على ما يحدث في أوروبا حيث إنهم يمرون في الوقت الراهن بموجة أخرى مروعة من كوفيد ـ 19، وبالطبع علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن ذلك".

وأصدرت الحكومة تحذيرا من أنه بسبب ارتفاع عدد الحالات في جميع أنحاء أوروبا، قد يستمر تقييد السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى عام 2022.

وصرح وزير السياحة سيمون برمنجهام لصحيفة "صن هيرالد" يوم الأحد بأن "السفر واسع النطاق مع الدول ذات المخاطر العالية سيظل يعتمد بشكل كبير على التطعيم الفعال أو أي تقدم رئيسي آخر يجري إحرازه للسيطرة على كوفيد".

وسيجري اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري السماح للزوار من نيوزيلندا بالدخول إلى الإقليم الشمالي ونيو ساوث ويلز دون الخضوع للحجر الصحي الإلزامي.

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