التنظيم والإدارة يحظر ترقيات المكلفين وموظفي الصناديق على درجات شخصية

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عدم جواز ترقية أيًا من موظفي الدولة أثناء فترة التكليف أو المتعاقدين على حساب الصناديق الخاصة ممن يشغلون درجات شخصية غير ممولة بموازنة جهات عملهم، إلا بعد تحويل درجاتهم إلى درجة دائمة بالموازنة العامة للدولة، ردًا على شكاوى عدة تقدم بها عدد من الموظفين المتضررين من عدم ترقيتهم.وأضاف الجهاز وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للتنظيم والإدارة وحصلت عليه «الدستور» أن وظائف المكلفين من أعضاء المهن الطبية تدرج كدرجة شخصية لمدة أربع سنوات أو لحين إنتهاء فترة التكليف أيهما أقل، وبعد ذلك يتخذ قرار التعيين على درجات دائمة حسب حاجة العمل، وخلال تلك المدة ما لم يتم موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقرار تعيينهم على درجات دائمة لا يجوز النظر فى ترقيتهم، حيث أن المكلفين يشغلون درجة شخصية وبالتالى لا يجوز ترقيتهم إلا بعد تحويل درجاتهم إلى درجة دائمة.ولفت الجهاز، إلى أنه وفقًا لقانون ربط الموازنة يحق للسلطة المختصة وفقًا لإحتياجات العمل التقدم بطلب إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة وإخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتعيين مع مراعاة أنه فى حالة وجود وظائف شاغرة بذات المسمى والدرجة والمجموعة النوعية المقترح تمويلها يتم إعادة تمويلها أولًا ثم يتم تمويل باقى العدد المطلوب.