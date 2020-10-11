أمريكا ترد بعد كشف بيونج يانج عن البالستى العابر للقارات

وصف مسئول كبير بالإدارة الأمريكية عرض كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات بأنه "مخيب للآمال" ودعا الحكومة إلى التفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، يقول محللون إن الصاروخ، الذي عُرض على متن مركبة نقل لها 11 محورا للعجلات، سيكون في حالة دخوله الخدمة أحد أكبر الصواريخ البالستية العابرة للقارات المنقولة برا في العالم.وقال المسئول: "أمر مخيب للآمال أن نرى كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لبرنامجها النووي والصواريخ البالستية المحظورة على حساب العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية. الولايات المتحدة.. تدعو كوريا الديمقراطية إلى الدخول في مفاوضات متواصلة وجادة لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل".وكانت قد كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ بالستي عابر للقارات، قال محللون إنه غير مسبوق ولم يظهر من قبل، وذلك خلال عرض عسكري في بيونجيانج.وخلال العرض العسكري، ألقى زعيم كورويا الشمالية، كيم جونج أون، خطابا، عبر فيه عن فخره بـ"عدم إصابة أي مواطن" في بلاده بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص وإصابة ما يزيد علي 37 مليونا آخرين في العالم.كما أعلن الزعيم الكوري الشمالي عن أن بلاده التي تملك السلاح النووي ستواصل تعزيز جيشها، وقال: "سنواصل تعزيز جيشنا لأغراض الدفاع عن النفس والردع".