رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتعميم مبادرة «توطين» لميكنة التعاملات بجميع المؤسسات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:18 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من جميع المؤسسات والاتحادات والنقابات بالدولة الإسراع في وضع الخطط والبرامج لتطبيق المبادرة التي أطلقها المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "توطين" لتبدأ في شهر يناير 2021 من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.

وأكد زين الدين، في بيان اليوم، أن تعميم المبادرة على كافة منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وتحويلهم إلى مجتمع لانقدي ونشر ثقافة الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء يؤكد النجاحات الكبيرة التي يحققها الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيدا بتصريحات المهندس إبراهيم العربى التي أكد فيها أنه من ضمن أهداف المبادرة تحفيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التحول التكنولوجي وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال، وأن المبادرة تتماشى مع خطة الحكومة المصرية بتطوير منظومة التجارة، وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.

وقال النائب، إنه يجب على جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية الإسراع في إطلاق نفس المبادرة داخل جميع المؤسسات بالدولة للتحول إلى منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن تنفيذ هذه التكليفات ليس من مسئولية الحكومة وحدها ولكن يجب على جميع المؤسسات والاتحادات أن تبادر بتنفيذ مبادارات مماثلة لمبادرة العربي حتى تتجه جميع مؤسسات الدولة للرقمنة.

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

الصور

image description

بـ11 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية بالسنبلاوين

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

أنغام تتألق في حفل المنارة بحضور جماهيري كبير (صور)

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 قاصرات

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. «صيد ثمين» في فلوريدا

أطعمة تفاقم نزلات البرد يجب التخلي عنها

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا

لماذا تاريخ 10-10-2020 مميزا؟

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

أسامة علي ماهر يكتب: هنا وهناك

أسامة علي ماهر يكتب: الفتى والفهلوة والجدعنه والمأزق الفرعوني

الأوبرا.. تحفة معمارية عمرها 32 عامًا من الإبداع

ورشة «مدرسة الديكور» بالثقافة السينمائية