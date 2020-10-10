الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحاً والرياح معتدلة، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 33درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 28درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 29درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 31درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 30درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 29درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 33درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 30درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 31درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 32درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 33درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 36درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 37درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 35درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 35درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 35درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 36درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 37درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 38درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 40درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 43درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 36درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 27 والعظمى 35درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 33درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 35