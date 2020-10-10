هونج كونج تعتقل 8 يشتبه بمساعدتهم نشطاء محتجزين بالصين

قالت الشرطة في هونج كونج، اليوم السبت، إنها اعتقلت تسعة يشتبه بمساعدتهم 12 ناشطًا من هونج كونج فروا من المدينة في أغسطس متجهين إلى تايوان، لكن السلطات الصينية اعترضتهم واحتجزتهم في البر الرئيسي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا"، تحتجز السلطات عشرات من المتهمين بارتكاب جرائم مرتبطة باحتجاجات مناهضة للحكومة في هونج كونج العام الماضي في مدينة شنتشن الجنوبية بعد أن اعترضت السلطات مركبهم واتهمتهم بعبور الحدود بشكل غير قانوني.