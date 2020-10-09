مدينة فرنسية تدعم الاعتراف باستقلال كاراباج

صوتت سلطات مدينة ألفورتفيل الواقعة جنوب شرقي باريس لصالح اعتراف فرنسا "باستقلال" جمهورية كاراباج المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.وأكد نائب رئيس بلدية المدينة، جارو خاتشيكيان، أن أعضاء البلدية صوتوا بالإجماع لصالح اعتراف الحكومة الفرنسية باستقلال الجمهورية المعلنة ذاتيا، والتي تعتبرها أذربيجان جزءا من أراضيها.كما وافقت بلدية المدينة على تقديم مساعدات مالية وإنسانية لسكان الجمهورية غير المعترف بها دوليا.ويأتي ذلك على خلفية تواصل الأعمال القتالية بين أذربيجان وقوات جمهورية كاراباج المعلنة من جانب واحد في المنطقة المتنازع عليها.