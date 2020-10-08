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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الإبداع الفنى يكرم «درية شرف الدين» فى سينما مصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:07 ص
درية شرف الدين
درية شرف الدين
آلاء حسن
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كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، الإعلامية درية شرف الدين، واسم المخرج فايق إسماعيل، واسم الكاتب السيناريست ممدوح الليثي، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وأهدى جلال، شهادة تقدير للإعلامية درية شرف الدين، تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى" موقعة من أبطال العرض، كما تسلم الإعلامي عمرو الليثي، شهادة تكريم اسم والده، وتسلم المخرج أشرف فايق، شهادة تكريم اسم والده، عقب مشاهدتهم الليلة الثالثة للعرض المسرحي "سينما مصر"، الذي يقدم ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافي لشهر أكتوبر على مسرح ساحة الهناجر.

"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة"، الخط الدرامي الأساسي للمسرحية، والعرض رؤية وإخراج خالد جلال.

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدًا.

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