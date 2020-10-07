تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بأنه غدا سيتم عقد مؤتمر صحفي لتدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي للنادي، وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو.وكتب قائلا: "غدا إن شاء الله المؤتمر الكبير لتدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي لنادينا وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو، وهذه خطوة من خطوات التطوير التي نقوم بها لمدينة الميريا الحبيبة ولجمهور النادي، والحمد لله الآن الفريق من ضمن مصاف الفرق المنافسة".وأضاف المستشار تركي، قائلا: "وتحتوي تشكيلته على نجوم دوليين ويعتبر من أصغر الفرق في معدل الأعمار في إسبانيا كلها بكل درجاتها وحققنا في سوق الانتقالات إرقامًا قياسية في بيع اللاعبين واستقطاب أكثر من ١٨ نجما في ميركاتو واحد".واختتم حديثه: "ونخطط بإذن الله لما هو أجمل للنادي وأهل المدينة والجمهور".