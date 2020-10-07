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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسهم أوروبا بعد نتائج قوية طغت على الشكوك حيال تحفيز أمريكي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد تقارير للنتائج تبعث على التفاؤل من تيسكو البريطانية وديالوج لأشباه الموصلات الألمانية ساهمت في تقليص أثر الشكوك المحيطة برنامج تحفيز أمريكي جديد.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 % بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

كما تعافت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية من الخسائر الحادة في وول ستريت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ وقف المحادثات مع مشرعين ديمقراطيين بشأن برنامج التحفيز لما بعد الانتخابات الرئاسية.

وقفز سهم ديالوج لأشباه الموصلات 5.4 % ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن توقعت الشركة إيرادات تفوق التوقعات في الربع الثالث.

وكسب سهم تيسكو، أكبر سلسلة لمتاجر البقالة في بريطانيا، 3.6 % بعدما أعلنت الشركة عن قفزة للمبيعات وتوقعت ألا تقل أرباح التشغيل لأنشطة التجزئة عن عام كامل عن مستواها في 2019-2020.

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