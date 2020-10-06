الحديد والأسمنت الأعلى تراجعًا.. كيف أثر وقف التراخيص على أسعار مواد البناء؟

واصلت أسعار مواد البناء تراجعها إلى مستويات قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالى 2020، على خلفية قرار وقف تراخيص البناء الذى فرضته الحكومة يونيو الماضى، وجاء الحديد والأسمنت فى صدارة مواد البناء الأكثر تراجعًا.وفى هذا الصدد، أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط سعر حديد التسليح المبروم للطن سجل تراجعات متتالية خلال الفترة التى أعقبت وقف تراخيص البناء من 12350 جنيهًا خلال شهر يونيو 2020 ثم 10415.99 جنيه خلال شهر يوليو 2020، وصولًا 10052.5 جنيه خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2020.كما تراجع متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندى العادى المعبأ فى شيكارة 50 كجم من 49 جنيهًا خلال شهر يونيو 2020 ثم 42 جنيهًا خلال شهر يوليو 2020، وصولًا لـ45.14 جنيه خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين.كما استقر متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب 4000 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 بدون تغير عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من نفس العام، بينما ارتفع متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش للمتر المسطح لـ80 جنيهًا فى شهر سبتمبر 2020 مقابل 79 جنيهًا فى أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.27%.