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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف التجارية» يهنئ المصريين بذكرى انتصار أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:03 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
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هنأ المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المصريين قيادة وشعبا والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر، والتي حقّقت فيها قواتنا المسلحة انتصارًا عظيمًا وسجل فيها أبطال القوات المسلحة ومن خلفهم الشعب المصري مواقف بطولية عظيمة لا يزال التاريخ يذكرها حتى الآن وعبر تعاقب الأجيال.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "إننا نعيش حاليا احتفالات انتصار حرب أكتوبر ودور أبناء مصر الشرفاء من الجنود العظماء الذين يستحقون التحية والتقدير والاحترام".

وأشار "العربي" إلى أن مثل هذه الأيام لها طابع الانتماء وتاريخ هذا الانتصار العظيم الذي أعلن عن قدرات الجيش المصري وكافة فئات مصر الشعبية، وأن مثل هذه الانتصارات تجعلنا فخورين بأبناء بلدنا من الجيش والفئات المختلفة وأن هذه الذكرى الطيبة محفورة لدى المصريين لما لها من آثار وطنية ستظل صورة مضيئة يذكرها التاريخ.

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