إجراءات تخصيص وحدات «نادى المركزى للمحاسبات».. وإهانة مجلس الإدارة تلغى الحجز

أعلن مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للتنمية عن نشر إجراءات تخصيص الوحدات السكنية بالمجتمع العمراني المتكامل للنادي بالقطعة I3 بالحي السكني R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة.وموضح بالجدول المرفق الفترة المخصصة لكل فئة لإتمام إجراءات التخصيص والترتيب لأعضاء الفئة الواحدة وفق أسبقية سداد مقدم حجز الوحدة بكشف البنك، وسيتم إخطار كل حاجز بخطاب رسمي بالموعد المحدد بالتاريخ واليوم والساعة لإتمام إجراءات تخصيص الوحدات الخاصة به وكل ذلك وفقًا للضوابط التالية:1. تقديم أصل الخطاب المذكور والتوقيع عليه بالعلم وتسليمه لإدارة النادي عند حضوركم.2. سداد كافة المبالغ المستحقة على الوحدة حتى 30 سبتمبر 2020 من أقساط ومصروفات إدارية وغرامات وخلافه.3. تقديم أصول قسائم الإيداع بالبنك.4. عدم حضور الحاجز أو وكيله في الموعد المحدد له أو عدم استيفائه لأي من تلك المتطلبات بمثابة تنازلًا منه عن دوره في التخصيص.5. أولوية التخصيص وفق الضوابط الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والتي تم إعلانها عليكم بالإضافة إلى الاشتراطات والضوابط ذات العلاقة.6. تخفيض السعر التقديري للمتر وفق دراسة اقتصاديات المشروع ورغبة المجلس في التيسير على السادة الحاجزين ليصبح السعر التقديري للمتر المسطح وحدات سكنية 5200 جنيه بدلا من 5500 جنيه، بتخفيض قدره 300 جنيه، على أن يتم خصم قيمة التخفيض من آخر الأقساط المستحقة على الوحدة نهاية المشروع، والعبرة بالتكلفة الختامية.7. السماح للحاجز بزيادة المساحة المحجوزة مع إمكانية تأجيل سداد فرق القيمة المستحقة بين المساحتين (بحد أقصى خمسين مترا) إلى عام 2022 على أربعة أقساط، وما زاد على خمسين مترا على الحاجز سداد المستحق من قيمتهم قبل التخصيص، على أن يبدأ الحاجز بسداد القسط في ديسمبر 2020 على المساحة الجديدة.8. تحديد قيمة مقابل الانتفاع بالحديقة الملحقة بوحدات الدور الأرضي بالمشروع بسعر 500 جنيه للمتر المسطح، على أن تتم جدولة القيمة على تسع أقساط ربع سنوية بدءا من قسط 31 ديسمبر 2020 وحتى قسط 31 ديسمبر 2022.9. إلغاء الحجز لأي من الحاجزين بتلك المشروعات حال ثبوت إساءته أو إهانته لمجلس الإدارة مجتمعًا أو لأحد أعضائه أو الإساءة لسمعتهم أو إطلاق شائعات على المشروعات بما يضر بمصالح النادي وأنشطته.10. تقرر تخفيض نسبة حساب الغرامات المستحقة على المبالغ المتأخر سدادها عن تاريخ استحقاقها حتى تاريخه من 4 في الألف إلى 3 في الألف من المبلغ المتأخر عن كل أسبوع تأخير وذلك بشرط سداد الحاجز كافة المبالغ المستحقة على الوحدة حتى 30 نوفمبر 2020 من أقساط ومصروفات إدارية وغرامات تأخير قبل 30 نوفمبر 2020.11. لا يجوز الاعتذار بجهل أي من الضوابط المالية وغيرها السابق إقرارها من قبل مجلس الإدارة.12. يكون الموعد المحدد للحضور لتخصيص كل وحدة وفق ما هو موضح بالخطاب المرسل للحاجز.13. العضوية المذكورة في الجدول هي عضوية الحاجز الأول للوحدة بالنادي، والعضو القديم هو عضو النادي قبل 31 ديسمبر 2017 والعضو الجديد هو من قدم طلب العضوية بعد هذا التاريخ.