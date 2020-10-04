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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة الخدمات في عواصم المحافظات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:50 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته بهدف اختيار الأراضى المناسبة، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بمحافظات الجمهورية، على غرار مشروعى "الأسمرات" و"بشاير الخير"، وذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات في عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، على غرار "الأسمرات" و"بشاير الخير"، لافتًا إلى بدء الجهات المعنية بحصر الأراضي الصالحة لإقامة هذه المشروعات في جميع المحافظات، وذلك من أجل الإسراع ببدء تنفيذها في أقرب توقيت ممكن، بعد الاستقرار على جاهزية الأراضي المقترحة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض حصر بعدد قطع الأراضي الفضاء المقترحة في المحافظات، لتنفيذ هذه المشروعات، والذي أعده المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والذي شمل عدد قطع الأراضي المحتملة في كل محافظة، والتي وصل عددها بشكل مبدئي إلى 73 قطعة أرض، كما تم إبراز موقفها من دخولها الحيز العمراني لكل مدينة أو محافظة.

كما نوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال استعراض قطع الأراضي المقترحة توضيح موقفها من خريطة التنمية بالمحافظة الموجودة بها، وفي الوقت نفسه تم إبراز الجهات التابعة لها تلك الأراضي، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه ببعض التكليفات الخاصة بتحديد بعض قطع الأراضي المقترحة، بحيث تكون في مناطق أكثر ملاءمة، وإعداد حصر نهائي؛ بعد استبعاد عدد من قطع الأراضى، تمهيدًا لمناقشته خلال اجتماع قريب، سعيًا للإسراع بالبدء في تنفيذ هذه المشروعات التي تخدم المواطنين بالمحافظات.

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